Olympiakos, ufficiale: Manolas è un nuovo giocatore dello Sharjah. I dettagli

Manolas, ex difensore centrale di Napoli e Roma è un giocatore dello Sharjah

Sharjah scatenato sul fronte calciomercato in entrata. Dopo l'arrivo della stella del Barcellona, Miralem Pjanic, la dirigenza degli emirati arabi ha chiuso la trattativa per Kostas Manolas. Il centrale ex Napoli arriva a titolo definitivo dall'Olympiakos. Di seguito il comunicato del club: