Nedelcearu: “Ritiro importante, ci aspetta una Serie B difficile. L’anno scorso…”

Parola a Ionuț Nedelcearu . E' scoccato il sesto giorno del ritiro in Trentino Alto-Adige del Palermo in quest'estate 2023 che vede sempre più vicino l'inizio del prossimo campionato di Serie B . Il difensore rosanero è intervenuto tramite i canali ufficiali del club di Viale del Fante per commentare questa prima settimana di allenamenti in quel di Ronzone, con uno sguardo al prossimo torneo:

"Questo ritiro è molto importante per lavorare. Abbiamo iniziato ad essere una squadra forte, per fare una bella figura il prossimo anno. Già da adesso stiamo consolidando un bel gruppo, una bella famiglia. In campo e fuori, ed è importante. Qui sto benissimo, mi sono ambientato con i miei compagni. Fuori dal campo, con la mia ragazza sto benissimo. Rispetto all'anno scorso, dobbiamo migliorare la concentrazione in ogni partita. In casa abbiamo perso troppi punti facili e quest'anno non possiamo permetterci questi errori. L'anno prossimo vogliamo essere protagonisti del campionato. Sappiamo che ci aspetta una Serie B difficile, ma faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo."