Napoli, pres. Lille: “Osimhen in azzurro diventerà una superstar, ha grandi qualità”

Victor Osimhen è ormai a un passo dal Napoli.

Il giovane e talentuoso attaccante del Lille ha praticamente trovato l’accordo con il club partenopeo che per la prossima stagione sta mettendo in cantiere un acquisto top. Il ventunenne calciatore ha già respirato l’aria di Napoli e non vede l’ora di indossare la casacca azzurra, intanto il direttore sportivo Giuntoli lavora sull’ingaggio e sull’accordo totale con i transalpini. Il presidente dei francesi, Gerard Perez, ha nel frattempo tessuto le lodi del suo giocatore nel corso di un’intervista concessa a La Voix du Nord.

“Il Napoli è appena sotto la Juventus e il Barcellona, può essere considerato sullo stesso livello dell’Atletico Madrid. Se Osimhen dovesse andare lì, diventerebbe la loro superstar: ha le qualità per giocare sotto pressione e credo che avere ai propri piedi una città come Napoli possa essere una cosa unica nella carriera di un calciatore”.