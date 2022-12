Napoli, Kim Min-jae: “Tante storie di mercato intorno. Sono in azzurro da sei mesi”

Parola a Kim Min-jae. Il centrale arrivato nell'ultima sessione estiva di calciomercato in quel di Napoli, dopo un inizio super in Serie A, mostrando sia a livello nazionale che internazionale il suo spessore, fisico, tecnico ed umano, ha portato a sé l'interesse di alcune grandi del calcio europeo, tra le quali il Manchester United. L'ex calciatore del Fenerbahçe, in maglia partenopea quest'anno ha totalizzato ben 20 presenze tra campionato e Champions League, firmando anche due reti. Dimostrando anche ai più scettici di essere un degno sostituto dell'attuale difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly. Il classe 1996, nelle ultime settimane è stato impegnato con la sua Corea del Sud, ai Mondiali in Qatar, in cui ha giocato in ben tre occasioni, raggiungendo la miracolosa qualificazione agli ottavi di finale, arrendendosi solo al Brasile di Tite. Nella giornata di oggi il coreano è stato ospite del programma televisivo You Quiz, affrontando il tema possibile addio al Napoli. Di seguito le sue parole: