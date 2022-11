Monza, senti Naingggolan: “Ho incontrato Galliani, mi ha chiesto di giocare con loro”

Dichiarazioni a sorpresa da parte di Radja Nainggolan, ormai ex centrocampista dell'Anversa al seguito di alcuni dissapori con il tecnico Mark Van Bommel. Il centrocampista ex Cagliari e Roma tra le altre, in cerca di una nuova squadra, ha rilasciato un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, rivelando un dialogo con l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani: