Modena, l’ex Ballotta: “So che cercheranno in tre anni di arrivare in Serie A”

“La proprietà è molto ambiziosa. Li ho conosciuti e sono molto entusiasti e carichi. Sapevo che avessero un progetto biennale per la promozione e ci sono riusciti al primo tentativo Imprenditori ma prima tifosi, so che cercheranno in tre anni ad arrivare in Serie A. Per la prossima stagione bisogna trovare gli innesti senza stravolgere il gruppo visto che se è un gruppo che ha vinto significa che è fatto bene. Poi naturalmente dipende dalle annate anche perché con i nomi che ci sono in Serie B si potrebbe parlare di una Serie A2. E' prematuro un doppio salto dalla C alla A, il presidente è un imprenditore, poi, è sicuramente un grande studioso nell'ambiente in cui investe. Bisogna prima consolidarsi come società, cosa che loro stanno facendo, e poi si può pensare in grande. Economicamente il Modena è forte e si vuole evitare di diventare uno di quei club che fanno su e giù tra le due categorie. Bisogna avere programmi e fare le scelte giuste. Sull’idea di calciatori tutti italiani, magari ben venga. Non dobbiamo dimenticare che siamo italiani e dobbiamo valorizzare il nostro calcio, senza avere nulla contro gli stranieri".