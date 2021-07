Milan, Zola incorona Giroud: “Con Olivier la squadra gira alla perfezione”

L'ex stella di Chelsea e Cagliari ha tessuto le lodi dell'attaccante francese approdato da poco al Milan

Gianfranco Zola tesse le lodi di Olivier Giroud che dopo due anni di corteggiamento da parte della Serie A, da questa stagione sarà uno dei protagonisti avendo firmato con il Milan. L'ex stella e bandiera del Chelsea, ex squadra proprio del francese, si è soffermato sull'acquisto da parte dei rossoneri dell'attaccante transalpino rilasciando le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'. Il centravanti francese da sempre pupillo di Zola, viene indicato come un grande giocatore in grado di migliorare e non poco il club rossonero.