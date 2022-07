Milan, Novellino e il calciomercato: “Dybala l’ideale per Pioli. Su Maldini dico…”

Walter Novellino, ex tecnico di Napoli, Torino e Sampdoria, tra le altre, ha vissuto con il compianto patron friulano, Maurizio Zamparini una breve e sfortunatissima parentesi sulla panchina del Palermo, durata appena quattro match, nella stagione 2015-2016. Il mister campano, specialista in promozioni come si denota dalla sua carriera tra Serie A,B e qualche esperienza recente in Lega Pro alla guida della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di A tutto Mercato su TMW Radio. Di seguito le sue parole: