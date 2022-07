Milan, Giroud: “Felice per la vittoria, dimostrato buono spirito. Adli…”

Protagonista assoluto della corsa scudetto del Milan , siglando gol pesantissimi che hanno permesso ai rossoneri di prendere e consolidare il primato in classifica ai danni dell’Inter, Olivier Giroud ha iniziato benissimo la sua seconda stagione nel club meneghino. Per il francese è stata doppietta nell’amichevole di quest’oggi contro il Colonia. L’ex Chelsea in seguito al successo del Diavolo ha rilasciato un intervista ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni:

Adli? Mi chiama sempre, come un ragazzino (ride, ndr). Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta (il riferimento è a una discussione con un avversario a fine partita, ndr) ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan”