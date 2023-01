Manchester City, senti Cancelo: “Via per giocare di più, ok con Guardiola. Bayern…”

Parola a Joao Cancelo . Il calciatore portoghese di proprietà del Manchester City , in seguito ad un periodo trascorso nell'ombra, tra panchine e malumori ha deciso di voltare pagina ed accettare la corte del Bayern Monaco . La compagine tedesca, a differenza di quella di Guardiola , con ogni probabilità gli garantirà il minutaggio richiesto. In merito a questa separazione, l'ex Juventus ed Inter ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese. Di seguito le sue parole:

"Ho cercato questo cambiamento solo per via dello scarso minutaggio che ho avuto nelle ultime settimane. Non ha niente a che fare col rapporto che ho con Guardiola. Volevo giocare di più, andare in un grande club come il Bayern e partire per una nuova avventura. Sono molto felice di essere qui".