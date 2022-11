Manchester City, rimpiazzo di lusso per Gundogan: si cerca Kroos del Real Madrid?

Con il capitano Ilkay Gundogan che lascerà Manchester al termine dell'attuale stagione in virtù della scadenza del proprio contratto, i Citizens stanno cercando un profilo di spessore per sostituire l'ex Borussia Dortmund .

I campioni d'Inghilterra, secondo quanto riportato dal giornale Sport, avrebbero adocchiato la stella del Real Madrid, il classe 1990 Toni Kroos. Stesso ruolo, stessa nazionalità tedesca, stesso anno di nascita e medesima situazione contrattuale tra i due calciatori presi in analisi. I blancos sperano in un rinnovo dell'ex Bayern Monaco entro il termine della stagione, il City resta "affacciato" per accaparrarsi il cartellino del campione del mondo nel 2014.