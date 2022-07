Manchester City, presentazione dei “nuovi” Haaland, Alvarez e Ortega il 10 luglio

Il Manchester City presenterà il 10 luglio in conferenza stampa i nuovi acquisti

Campagna acquisti già iniziata per il Manchester City , che si prepara alla nuova stagione di Premier League da campione d'Inghilterra in carica. La compagine di Guardiola ha già effettuato il colpo dell'estate, acquisendo le prestazioni sportive del classe 2000 Herling Haaland dal Borussia Dortmund .

Come reso noto dai canali ufficiali della società, i nuovi acquisti saranno presentati in conferenza stampa giorno 10 luglio. Non solo il bomber norvegese, ma anche Stefan Ortega e Julian Alvarez, provenienti rispettivamente dall'Arminia Bielefeld e dal River Plate.