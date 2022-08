Manchester City, Haaland: “Sancho? Ottimo legame al Dortmund. I tifosi Red Evils…”

Tre reti ed un assist, questo il bottino del nuovo attaccante del Manchester City , Erling Haaland nelle prime tre gare ufficiali di Premier League . L'ex Borussia Dortmund arrivato alla corte di Guardiola nell'attuale sessione estiva di mercato, ha voluto raccontare la sua profonda amicizia con l'attuale esterno del Manchester United , Jadon Sancho , ai microfoni di Four Four Two nella giornata di oggi. Di seguito le dichiarazioni del norvegese:

"Abbiamo avuto un ottimo legame dentro e fuori dal campo a Dortmund, ma ora gioca per l'altra squadra, quindi forse dovremo incontrarci di nascosto. Comunque è tutta una questione di battute e questo mi piace. Ho già incontrato alcuni tifosi dello United qui in città e scherziamo sempre tra di noi. Si tratta di non prendere tutto troppo sul serio. Ci sono molti tifosi dei Red Devils nella mia città natale in Norvegia, quindi ho sempre dovuto provarci. Ci sono abituato e lo adoro. Non prendere le cose troppo sul serio".