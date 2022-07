Manchester City, Gabriel Jesus saluta e va all’Arsenal: “Con Guardiola io più maturo”

Gabriel Jesus dopo quasi sei anni non è più un calciatore del Manchester City . L'attaccante brasiliano classe 1997 si è ufficialmente accasato all' Arsenal , restando dunque in Premier League , a titolo definitivo. Queste le sue dichiarazioni nell'intervista d'addio pubblicata sui canali social ufficiali dei Citizens:

"Sono felice di aver fatto parte di questo grande progetto sin dall'inizio. Quando parlai con Guardiola credevo in lui e nel club e, dopo quasi sei anni, ho fatto la decisione giusta. Alle volte devi voltare pagina e provare qualcosa di nuovo. Ringrazio la squadra per questi anni passati insieme in cui abbiamo riso, pianto, perso, vinto. Sono stato più felice che triste in questa città. Quando sono arrivato qua avevo 19 anni ed era tutto nuovo. Oggi mi sento a casa, posso uscire e conoscere la città di cui ormai so tutto. Sono diventato un calciatore migliore ed anche una persona più matura. Quello inglese è un calcio di un altro livello. Prima di arrivare a Manchester pensavo di saperne già tutto ma mi sbagliavo. Sono grato di aver fatto parte della storia del City. Ora devo accettare il passato e lasciarlo lì. Sarà tutto impresso nella mia mente ma ora inizia una nuova avventura. Sarò sempre grato al mister, ai miei compagni ed alla città".