Man City, Guardiola: “Haaland? A parte Messi, nessun giocatore è un prodotto finito”

“A me non piacciono gli attaccanti che aspettano solo la palla, Erling ha ampi margini di miglioramento. Può essere un giocatore migliore e ha la voglia di esserlo. Gli piace giocare a calcio. Non vedrete mai, a parte forse Messi, un giocatore che è già un prodotto finito. Si può sempre migliorare, proveremo a renderlo un giocatore migliore ed è la ragione per cui siamo qui, tutti i nostri giocatori hanno ampi margini di crescita".