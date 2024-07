Lecce, Blin verso il Palermo. Liguori: “Ha avuto ruolo centrale, gli auguro il meglio”

"Domani finalmente raggiungo la squadra in ritiro, il Lecce mi sta mancando tantissimo e quindi poterli riabbracciare sarà bellissimo. Abbonamenti? Siamo vicini ai 20.000 ovvero a poco più di 1000 dal nostro record assolito dello scorso campionato. Superare quello dei cugini baresi non sposta nulla rispetto all’enorme lavoro che la nostra società sta facendo per creare un legame sempre più forte col territorio. Proprio questa compattezza è la nostra arma in più, una caratteristica che la squadra di mister Luca Gotti ha mostrato chiaramente nell’amichevole contro il Werder; ovviamente è solo calcio d’estate ma è sempre meglio vincerle queste partite. La compattezza, però, non è una peculirità solo del terreno di gioco ma è una dote che si riflette anche negli altri aspetti legati a questa maglia: società e tifosi; proprio questo fa sì che a fine stagione si possono contare dei punti in più rispetto a quelli che solamente il campo potrebbe raggiungere".