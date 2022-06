Lazio, Delio Rossi e il calciomercato: “Ecco cosa serve subito alla squadra di Sarri”

La Lazio in questa stagione ha peccato di continuità, mostrando a tratti lacune in alcune zone del campo e, nonostante il quinto posto raggiunto, l'organico biancoceleste andrebbe rinforzato concretamente per alzare l'asticella delle ambizioni e rispondere sul mercato alle esigenze tecnico tattiche del coach, Maurizio Sarri. A preoccupare ulteriormente i tifosi biancocelesti, le attenzioni dei top club per i big Milinkovic-Savic e Luis Alberto, le cui eventuali partenze non sarebbero semplici da metabolizzare. In merito alle strategie di calciomercato della società capitolina è intervenuto l'ex tecnico di LazioPalermo e Fiorentina, Delio Rossi, ai microfoni di La Gazzetta dello Sport . Di seguito le sue dichiarazioni: