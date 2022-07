Juventus, ufficiale il rinnovo per Ranocchia. Pronto per lui un prestito al Monza?

Nonostante la retrocessione rimediata con il Venezia, Filippo Ranocchia si è guadagnato il rinnovo del proprio contratto con la Juventus. Il classe 2001 era stato precedentemente girato in prestito ai lagunari e, con ogni probabilità, passerà nuovamente a titolo temporaneo ad un'altra formazione di Serie A. Questo il comunicato del club bianconero:

"Ora è ufficiale. Filippo Ranocchia ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026. Una splendida notizia per il giovane classe 2001, rientrato a fine giugno dal prestito al Vicenza. Sensazioni forti, dunque, quelle provate da Ranocchia che rinnova con la Juventus al termine di un campionato che per Filippo è stato importante nel suo percorso di maturità e gli ha permesso di totalizzare 32 presenze al suo primo anno nella serie cadetta".