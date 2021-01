Juventus, tutti pazzi per Demiral: Real Madrid sull’ex Sassuolo, poker di big sul gioiello bianconero

Merih Demiral fa gola a diversi club blasonati.

Il difensore attualmente in forza alla Juventus non sta trovando molto spazio nella compagine guidata da Andrea Pirlo: appena 685 minuti giocati finora, distribuiti in 10 presenze. Per questo motivo, oltre che per la sua intelligenza tattica, diverse squadre stanno monitorando con attenzione lo sviluppo della vicenda. E’ chiaro che, nonostante la sua giovane età, l’ex Sassuolo ha dimostrato di essere un talento di prospettiva e dunque, a causa dell’elevata concorrenza nel reparto difensivo del team bianconero, potrebbe anche prendere la decisione di migrare verso altri lidi più fortunati.

Secondo quanto riportato dal sito turco ‘Fanatik’, la pista più calda per Demiral potrebbe chiamarsi Real Madrid. I Blancos avrebbero messo nel mirino il centrale del club di Andrea Agnelli e potrebbero decidere di avanzare un’offerta nei prossimi giorni. Tuttavia il giovane calciatore fa gola anche ad altri club dalla fama internazionale, tra cui Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester City, dunque il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere.

