Juventus, tutti pazzi per Chiesa: respinto assalto di City, Liverpool, Bayern e United

Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea e Manchester City sondano il terreno per Federico Chiesa: la Juventus fa muro

Tra le squadre in pole, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea e Manchester City. Già nell'estate del 2018, ricorda "Tuttosport", Pep Guardiola aveva messo gli occhi sull’esterno. Assalto a cui la Fiorentina, quell'estate, seppe resistere. Oggi, i campioni d’Inghilterra, insistono malgrado in rosa gli inglesi siano già molto ben forniti sulle fasce. La risposta della "Vecchia Signora", tuttavia, non cambia: Chiesa non è in vendita, perchè considerato uno dei punti fermi della Juventus che verrà.