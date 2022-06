Juventus, senti Di Maria: “Futuro? Volevo restare al Psg, ma…”

"Non ho nulla in mente al momento, sono concentrato sulla Nazionale argentina. Più in là vedremo cosa accadrà. Adesso non vorrei tornare in Argentina, voglio rimanere in Europa per poi giocare il Mondiale, che per me sarà sicuramente l'ultimo. Sarei rimasto volentieri a Parigi, lo avevo già comunicato alla società. Mi ha fatto un po' male lasciare così, soprattutto l'ultima partita. Non è facile guadagnarsi l'affetto e la stima dei tifosi a Parigi, resteranno per sempre nel mio cuore. L'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid? Quello è stato un momento difficile per tutti, non solo per Messi. Avevamo una squadra in grado di vincere tutto e i tifosi si aspettavano di più. Sono sicuro che l'anno prossimo sarà una grande stagione per tutti, faranno tutti bene".