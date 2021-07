Juventus, rinnovo di Dybala: l’agente della Joya incontra la dirigenza bianconera

In casa bianconera tiene banco il futuro di Paulo Dybala. La dirigenza della Juventus ed il procuratore dell'argentino si incontreranno a breve per trattare il rinnovo di contratto

Il numero 10 bianconero, reduce da una stagione poco entusiasmante, è in cerca di rilancio e nuove motivazioni. L'approdo del tecnico Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora costituisce certamente un fattore dal peso specifico significativo nella trattativa tra la dirigenza piemontese e l'entourage dell'ex Palermo per il prolungamento del rapporto professionale attualmente in essere. Con l'allenatore toscano alla guida, il talento argentino ha vissuto annate straordinarie da assoluto protagonista sul rettangolo verde,impreziosite da gol pesanti ed assist decisivi.