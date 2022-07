Juventus, Pogba infiamma i tifosi per il suo ritorno: “Che bello rivedervi “

Paul Pogba, dopo sei stagioni con la maglia del Manchester United, in seguito alla sua scadenza contrattuale ha deciso dunque di tornare in bianconera, società capace di renderlo uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, con Conte prima ed Allegri poi. Quest'ultimo ancora oggi sulla panchina della Juventus, ritroverà nella sua seconda vita alla Vecchia Signora, il centrocampista francese pronto a proseguire la sua carriera ancora una volta in Italia dopo l'esperienza in Premier League poco fortunata.