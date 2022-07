Juventus, Nicolussi Caviglia ai saluti: l’ex obiettivo del Palermo verso la Sudtirol

Tra i giovani talenti under 23 della Juventus, la Sudtirol, neopromossa in Serie B, sarebbe maggiormente interessata a Nicolussi Caviglia, ex pallino del neo tecnico bolzanino, Lamberto Zauli. Il centrocampista è guarito da un problema al ginocchio che lo ha costretto a tornare in quel di Torino dopo il prestito al Parma, oggi il classe 2000 sta bene, ed è pronto per una nuova avventura. Il club piemontese è pronto a farlo partire a titolo temporaneo.