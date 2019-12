Juventus, il saluto a Mandzukic: “Sei stato un protagonista, importantissimo per noi. In bocca al lupo!”

La Juventus saluta Mario Mandzukic.

L’attaccante croato ha lasciato i bianconeri dopo cinque stagioni. In questa annata il classe ’86 non aveva collezionato alcuna presenza. Un netto segnale del fatto che l’avventura alla corte di Maurizio Sarri sarebbe ben presto giunta ai titoli di coda. Una settimana fa è arrivata l’ufficialità del trasferimento ai qatarioti dell’Al-Duhail e, poche ore fa, il club di Torino ha salutato con un comunicato il giocatore.

“Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mario Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all’Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero, contribuendo non poco alla costruzione dei numerosi successi bianconeri.

L’attaccante croato lascia la Juventus dopo aver messo in bacheca 9 trofei: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. E in ogni singola coppa alzata al cielo c’è stato il suo marchio, mettendo dentro un pallone oppure sgomitando nelle diverse avversarie per liberare spazi per i compagni.

Super Mario ha indossato con orgoglio, carisma e senso di appartenenza in 162 occasioni la nostra maglia, segnando 44 reti: 31 in campionato, 2 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana e 10 in UEFA Champions League, compreso il fantastico gol di Cardiff nella finale contro il Real Madrid.

Superare i portieri avversari è sempre stato il suo mestiere, fin da quando si è infilato per la prima volta le scarpette da calcio. Il colpo di testa è la grande specialità della casa, ma è la freddezza all’interno dell’area di rigore di destro e sinistro che l’ha reso una delle punte più complete in circolazione. Un calciatore poliedrico, che alla Juventus si è anche inventato attaccante di fascia per le esigenze della squadra. Facendo bene, benissimo, e creando stupore in tutti tifosi che pensavano fosse un uomo da area di rigore e basta.

Alla prima partita ufficiale, fa subito gol: dall’altra parte del mondo, a Shanghai, apre le marcature nel match contro la Lazio in Supercoppa Italiana. E alza subito una coppa, la prima di una lunga serie. La stagione d’esordio è quella dove segna di più: 13 reti in 36 gare ufficiali, mentre quella successiva (2016-2017) è quella dove gioca più partite, disputando 50 presenze totali (con 11 centri). Nelle ultime due mette a segno 20 gol, equamente distribuiti tra l’annata 2017-2018 e 2018-2019 (in questa, 7 dei 9 gol segnati in Serie A li ha firmati in casa), rispettivamente in 43 e 33 match.

Mario Mandzukic è il giocatore croato che ha segnato più reti in Serie A con la maglia della Juventus (31). Ma, soprattutto: 16 dei suoi 31 gol in Serie A sono stati realizzati sul risultato di 0-0. Questo dato, da solo, fa capire quanto sia stato importante.

Grazie per questi fantastici anni, Marione. E in bocca al lupo!“.