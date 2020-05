Juventus, il consiglio di Lucescu: “Willian potrebbe fare bene, insieme a Douglas Costa…”

Mircea Lucescu vede un futuro bianconero per Willian.

L’ex allenatore tra le altre di Inter e Shakhtar Donetsk, ai microfoni della redazione di Taca la Marca, ha parlato della prossima avventura del calciatore brasiliano che avrebbe deciso di lasciare il Chelsea e quindi di non rinnovare il proprio contratto.

“So bene che la Juventus segue i giocatori che hanno iniziato la loro carriera allo Shakhtar. Willian con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene con la Juventus, non so se Douglas Costa andrà via, ma potrebbe essere anche se sembra che la società li voglia entrambi in rosa. Hanno giocato molto bene insieme in Ucraina, ma ora sono maturati e potrebbero fare ancora meglio. Tonali è bravissimo, ha un futuro eccezionale. Credo che sarà l’ultimo anno a Brescia, visto che fa gola a tutte le grandi squadre, ma sono convinto che aiuterà il club lombardo nel rush finale. È il degno erede di Pirlo, sono molto simili anche se Tonali è più dinamico”.