Juventus, il club ufficializza Di Maria sui social: “Welcome Angel”

Sette stagioni dopo, termina l'esperienza al Psg di Angel Di Maria ed approda in Serie A , alla Juventus . Ad annunciarlo è lo stesso club piemontese sul sito ufficiale. Per l'ala argentina un contratto fino al 30 giugno 2023 con i bianconeri che dovranno pagare anche 1,3 milioni di euro di oneri accessori, oltre al già sostanzioso stipendio di 5,5 milioni . L'ex Real Madrid rappresenta l'esemplare mix di qualità ed esperienza di cui necessità la compagine guidata da Massimiliano Allegri, per mirare a migliorare i deludenti risultati della scorsa stagione. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Lui è un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni. Lui è il giocatore che negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, 54 (22 gol e 32 assist). Un campione dal palmarès pazzesco, conquistato con le maglie di Benfica prima, Real Madrid poi, PSG nelle ultime stagioni. Un simbolo della Nazionale argentina, con cui ha vinto un oro Olimpico a Pechino nel 2008 e una Copa America nel 2021. Lui è uno dei giocatori ad aver servito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (174) e Thomas Müller (149). Un campione che fa cantare la palla, che ubriaca con i suoi dribbling fulminanti, che eleva il mancino a livello di poesia pura, che incanta ogni qual volta accende il gioco con una sua fiammata. Lui è uno che ci mette tutto: talento, corsa, sudore, impegno, classe, carisma. E, ovviamente, cuore, come mostra al mondo ogni volta che esulta. Lui è Angel Di Maria. Ed è un giocatore bianconero. Bienvenido, Fideo!", la nota della Juventus.