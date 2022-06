Juventus, Cabrini: “Dybala all’Inter? Lo vedrei meglio in Spagna. Pogba e Lukaku…”

Antonio Cabrini , ex difensore della Juventus e della nazionale italiana con cui si è laureato campione del mondo nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al calciomercato in Serie A:

"Quelle mosse che coinvolgono Lukaku che torna all’Inter e Pogba che rientra alla Juve, o almeno così pare, le vedo certamente come acquisti importanti ma soprattutto come innesti di due autentici leader nei rispettivi reparti. Acquisti belli e mirati. Dybala all'Inter? Penso proprio di sì ma io lo vedrei benissimo in Spagna: sarebbe l’ideale per lui".