Juventus, niente rinnovo per Bernardeschi: Decisione presa da ambe due le parti

Dopo cinque stagioni con la maglia della Juventus, Federico Bernardeschi lascerà il club bianconero alla scadenza del suo contratto datata 30 giugno 2022

Altra uscita a parametro zero per la Juventus del futuro, si tratta questa volta di Federico Bernardeschi, jolly offensivo a cui è stato deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. 12 reti segnate e 24 assist effettuati in 5 stagioni in bianconero, che equivalgono a 182 presenze con la Vecchia Signora, sono state ritenute insufficienti dalla società piemontese per proseguire il percorso con l'ex Fiorentina, utilizzato sempre prima da Pirlo e poi da Allegri stesso. Una carriera in quel di Torino mai ingranata con continuità, pochi lampi di talento, come la gara di ritorno contro l'Atletico Madrid nel 2019, non sono bastate per essere ritenuti all'altezza di far parte di questo progetto rifondazione, che sta vedendo partire diversi capi saldi dell'organico juventino. Le partenze di Chiellini e Dybala ne sono la dimostrazione lampante, e l'addio di preannunciato di Bernardeschi dalla redazione TMW è l'ennesima dimostrazione che qualcosa a Vinovo sta cambiando. Si attendono aggiornamenti...