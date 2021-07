Juventus, Barzagli: “No ad Allegri per un motivo. Sarri? Non dovevo accettare”

L'ex calciatore e membro dello staff tecnico juventino, Andrea Barzagli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato nel team di Sarri e della nuova avventura con Allegri, soffermandosi anche sul percorso della Nazionale a Euro 2020

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus ed ex membro dello staff tecnico bianconero ai tempi di Maurizio Sarri, ha rilasciato a "La Gazzetta dello Sport" alcune dichiarazioni sul suo passato nel club piemontese: "Lasciai lo staff tecnico di Sarri dopo pochi mesi perché non ero pronto, non dovevo accettare la proposta. Con Sarri capitava che non fossimo d'accordo ma nessun litigio, solo discussioni. Ora ho detto no alla Juve di Allegri perché è un periodo della mia vita in cui preferisco essere libero e godermi la famiglia".