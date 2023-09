Italia, Sebastiani su Verratti: “Nazionale? Non avrebbe rifiutato, è preso di mira”

La nazionale italiana, alla prima partita con Luciano Spalletti come nuovo ct, ha esordito con un pareggio in casa della Macedonia del Nord con il risultato di 1-1. Inizio difficile per gli azzurri che hanno incontrato numerose difficoltà con il terreno di gioco. La squadra dopo aver trovato il vantaggio si è abbassata e nel finale del match Bardi con una pregevole punizione, ha purgato l'Italia con un Donnarumma non esente da colpe. Diverse le assenze per il mister che ha vinto l'ultima Serie A sulla panchina del Napoli. Alcuni giocatori non sono stati convocati e tra questi c'è Marco Verrati. Sull'ex calciatore del Pescara ha parlato il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani a Tuttomercatoweb: