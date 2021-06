Inter, Zhang su Lukaku: ” Romelu l’uomo giusto. Lavoriamo per lo stadio”

L’Inter dopo l’addio di Conte si prepara ripartire. I problemi finanziari hanno costretto i nerazzurri a ridimensionare i piani e il tecnico ex Juventus ha optato per la risoluzione contrattuale. Per preparare la nuova stagione Suning...

I problemi finanziari hanno costretto i nerazzurri a ridimensionare i piani e il tecnico ex Juventus ha optato per la risoluzione contrattuale. Per preparare la nuova stagione Suning ha deciso di affidarsi a Simone Inzaghi, che negli ultimi anni ha fatto molto bene sulla panchina della Lazio. Uno dei giocatori da cui l'Inter dvrà ripartire è senza dubbio Romelu Lukaku, che si è dimostrato nelle ultime stagioni uno dei centravanti più forti al mondo.

Dello stesso parere è Steven Zhang, il presidente dell'Inter nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha spiegato che Lukaku sarà fondamentale: "Lukaku è speciale, non solo come attaccante che fa tanti gol, ma anche come persona perché ha un cuore grande, è sempre amichevole con i compagni, una persona affettuosa ed educata che mostra rispetto per tutti. È raro vedere un calciatore con questi valori. Ricordo che due anni fa Conte lo chiese con insistenza e in effetti ha avuto ragione sull'investimento economico. Era l'uomo giusto per vincere”.

Lo stadio è un altro argomento molto sentito in casa Inter, con Zhang che ha voglia di creare qualcosa di importante: "È molto importante costruire un nuovo impianto a Milano, una struttura innovativa per il club in grado di fornire un’esperienza unica ai tifosi. Senza rimarremmo indietro rispetto agli altri club che hanno già fornito una struttura migliore per i propri fan".