Inter, Zanetti: “Se Icardi può tornare? Rispondo così. Lautaro è felice in nerazzurro, il suo futuro…”

Prosegue la pandemia.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo , al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

Il calcio è fermo, dunque, ma le voci di mercato corrono e corrono veloci, soprattutto in casa Inter, dove si dovranno prendere decisioni importanti sul futuro di Mauro Icardi, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, e Lautaro Martinez, finito nel mirino dei più grandi club europei. Sulla questione di è espresso il vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, intervenuto in una diretta Instagram con ESPN: “Se Icardi può tornare? Non so, non abbiamo parlato di mercato per ora. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale la cosa più importante è la salute. Poi avremo il tempo necessario per pensare a tutte queste cose”.

“Lautaro Martinez? E’ migliorato tanto nell’ultimo anno, anche grazie al lavoro di Antonio Conte – ha proseguito -. Quando lo trattavamo con Milito e lui giocava in Argentina, ricordo quanto credemmo in lui dall’inizio. Io lo vedo felice all’Inter, si identifica con il club. Abbiamo creduto in lui. Per come lo vedo è felice in nerazzurro, si identifica con l’Inter. Le voci sul Barcellona? Io vedo il suo futuro nerazzurro”, ha concluso Zanetti.