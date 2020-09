Inter, senti Raiola: “De Vrij il migliore difensore in italia. Suo rinnovo? Rispondo così”

Parola a Mino Raiola.

Resta ancora in ballo il futuro di Stefan De Vrij: punto fermo della difesa nerazzurra nonché pedina inamovibile nello scacchiere di Antonio Conto.Dopo l’incontro nella sede dell’Inter svoltosi nella giornata di oggi per fare il punto sul ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti, il procuratore Mino Raiola si è soffermato inoltre sul futuro di Stefan De Vrij.

“E’ stato eletto uno dei migliori, il miglior difensore in Italia. Con calma ci sarà modo di parlare del futuro con l’Inter”.