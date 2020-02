Inter, senti Braida: “Messi non lascerà il Barça, Lautaro può partite. Aubameyang? Lo prenderei subito”

Ariedo Braida si è soffermato sul futuro di Lionel Messi e su quello di Lautaro Martinez.

L’ex dirigente di Milan e Barcellona, nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Giornale‘, ha detto la sua in merito alla permanenza in blaugrana del campione argentino. Lo stesso Braida si è poi sbilanciato su un possibile approdo del ‘Toro’ in Liga proprio alla corte di Quique Setièn nella prossima sessione di calciomercato.

“Messi è legatissimo alla città, ormai è catalano d’adozione. Per la gente è un’istituzione, più del sindaco. Tifosi e compagni lo amano: non ci sono motivi per andare via. Lautaro? Cercano una punta e vogliono Martinez: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça. Aubameyang? Fossi nell’Inter lo prenderei subito. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista”.

