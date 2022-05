Inter, rischia di saltare il rinnovo di Perisic: Totthenam di Conte alla finestra

Si complica il rinnovo di Ivan Perisic, che sembra non essere contento della proposta ricevuta: Il Totthenam di Conte sembra invece soddisfarlo

Dopo la finale di Coppa Italia, l'Inter ha iniziato un insistente trattativa con Ivan Perisic, per quanto concerne il suo rinnovo contrattuale, vista la scadenza a giugno 2022. Il croato sembrava dare priorità al club meneghino, ma viste le condizioni offerte dai lombardi, ad oggi le possibilità che l'ex Wolfsburg rimanga sotto la guida di Simone Inzaghi sono decisamente più base. A quanto riferisce TMW, il classe 1989 è corteggiato particolarmente dall'Inghilterra, con il Totthenam del suo vecchio tecnico, Antonio Conte in pole. L'attuale tecnico degli Spurs, è colui che l'ha lanciato la passata stagione nel ruolo di quinto sull'esterno, rivitalizzandolo al meglio, ed adesso vorrebbe fare lo stesso nella sua esperienza in quel di Londra, in cui sono ben disposti ad accettare le richieste di Perisic. Marotta ed Ausilio hanno presentato 5 milioni di offerta all'entourage del calciatore, che sembra valutare solo offerte oltre i 6. Da una parte il rinnovo e chiudere la carriera a Milano nel prossimo biennio. dall'altra proseguire in Premier League con un triennale più soddisfacente economicamente sotto la guida del tecnico leccese, suo pallino.