Inter, parla Marotta: “Nessun contatto per Emerson. Lautaro? Ci ha confidato una cosa”

Beppe Marotta sulle operazioni di mercato dell’Inter.

L’amministratore delegato dei nerazzurri, ai microfoni di DAZN, ha parlato di calciomercato in entrata e in uscita concentrandosi per di più sull’ipotetica partenza di Lautaro Martinez.

“Emerson Palmieri? In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonistica e con quella del calciomercato. Non posso che rispondere che non c’è nessun contatto: non abbiamo iniziato nessuna trattativa. Stiamo facendo delle valutazioni, ma le più importanti saranno quelle fatte dopo queste 9 partite. Al di là delle date, credo che la considerazione più esplicita sia che l’Inter non vuole cedere i propri campioni e i propri giovani di valore. Se il giocatore vorrà andare via, valuteremo insieme. Fino ad oggi però non è stata manifestata questa volontà. Credo che vista la sua giovane età possa vedere più avanti cosa fare nella sua carriera, per lui deve essere motivo d’orgoglio essere all’Inter ora”.