Inter, parla Marotta: “Conte, Inzaghi e le strategie di calciomercato”

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, analizza la situazione in casa nerazzurra, parlando della scelta di Simone Inzaghi e delle prossime trattative di calciomercato.

L'esperto manager, ex Juventtu e Sampdoria, analizza poi le trattative di calciomercato e gli obiettivi dell' Inter per il prossimo campionato di Serie A : "Abbiamo a disposizione una squadra che rappresenta ciò che cerchiamo, quindi le sensazioni sono positive. Cerchiamo di confermarci sapendo di avere il tricolore sul petto. Il nostro mercato è basato soprattutto sulle opportunità e la creatività. Ci sono contrazioni economiche patite da tutti i club europei. Dovremo avere pazienza per piazzare i colpi, ma abbiamo una base solida".

Dopo l'addio di Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain per 60 milioni di euro, l'Inter è alla ricerca in primis di un esterno destro, i nomi in pole per il ruolo sono Hector Bellerin e Alex Telles, quest'ultimo già ha in passato ha vestito la maglia neroazzurra nella stagione 2016/16, e infine Nahitan Nandez, su cui però c'è la concorrenza degli inglesi del Leeds.