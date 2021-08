Inter, Lukaku in bilico: pronte le alternative in caso di addio di Big Rom

Il futuro di Romelu Lukaku con la maglia nerazzurra è in bilico: il belga è in trattativa con il Chelsea

Giorni di stallo per l'Inter. La società nerazzurra è in trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, bomber dichiarato incedibile a inizio calciomercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club milanese aspetta la prossima mossa dei Blues che potrebbero arrivare ad offrire 130 milioni di euro per avvalersi del cartellino del centravanti belga, a cui sarebbe poi riservato un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione.

Se l'operazione dovesse andare in porto, la dirigenza nerazzurra avrebbe un tesoretto cospicuo per regalare a SimoneInzaghi almeno due centravanti di spessore per sostituire Big Rom, autore di 24 gol in 36 presenze nell'ultimo campionato con l'Inter. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta, che potrebbe rappresentare la possibilità più concreta.

Un altro nome accostato al club lombardo è quello di Joaquin Correa che ritroverebbe Inzaghi in panchina dopo gli anni alla Lazio. L'argentino andrebbe ad agire da seconda punta nello scacchiere del tecnico ex biancoceleste. Un altro profilo interessate da vagliare è quello del giovane Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 di proprietà del Sassuolo, ma la poca esperienza in campo internazionale potrebbe far vacillare le intenzioni della dirigenza nerazzurra in tal senso.