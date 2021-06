Inter, Hakimi ad un passo dal PSG: vicina la fumata bianca. I dettagli

Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain

I contatti tra il PSG e l’Inter sono ormai continui, e malgrado la trattativa non possa essere considerata a tutti gli effetti in dirittura d'arrivo, la sensazione è che la società francese sia ormai sempre più vicina al traguardo.

Dopo il sorpasso al Chelsea grazie all'accordo con l'entourage di Hakimi per un contratto da 8 milioni, i nerazzurri attendono l'agente del marocchino a Milano, con l'offerta dei parigini. Offerta che, come riporta "Tuttosport", risulterebbe lontana dai 70 milioni richiesti dall'Inter. Il Psg infatti ha messo sul piatto oltre 60 milioni, una cifra che non soddisferebbe a pieno il club meneghino, il quale spingerebbe per ottenere anche dei bonus. Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli, con il buon esito della trattativa potrebbe arrivare anche nelle prossime ore in virtù della volontà di entrambi i club di ottenere quanto prima la fumata bianca.