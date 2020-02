Inter, Giroud svela il retroscena sul mancato approdo in Serie A: “Già da dicembre avevo l’accordo. Vi spiego cosa è successo…”

L’Inter dell’amministratore delegato Beppe Marotta è stato il club più attivo nella finestra di calciomercato di gennaio. Tantissimi i nomi accostati, soprattutto quelli di calciatori di levatura ed esperienza che hanno militato e militano in Premier League, campionato che Antonio Conte conosce benissimo essendosi laureato campione di Inghilterra con il Chelsea nella stagione 2016-2017. Sempre sulla panchina dei blues , Conte, l’anno successivo, 2017-2018, ha vinto anche la coppa d’Inghilterra, FA Cup. Tra le fila del Chelsea, però, durante il mandato del tecnico salentino non era presente Olivier Giroud, allora in forza all’Arsenal. L’avventura al Chelsea dell’attaccante francese non è delle più idilliache. Sia Maurizio Sarri, quarto tecnico italiano a sedere sulla panchina dello Stamford Bridge, sia Frank Lampard, ex leggenda dei Blues, optano per un suo impiego a singhiozzo ed il bomber francese è costretto a fungere da riserva. Il primo gli preferisce il suo pupillo, Gonzalo Higuaín, che ha saputo ben valorizzare quando era alla guida del Napoli; il secondo sceglie, invece, una linea più green, puntando, dunque, sui talenti di casa complice anche il blocco del calciomercato imposto dall’UEFA per aver violato le norme in materia di FairPlay finanziario. Così ha provato ad approfittarne l’Inter proponendo al campione del mondo un contratto di due anni e mezzo e conguaglio sulla base di cinque milioni di euro in favore del club di Roman Abramovič. L’accordo tra giocatore e club era stato raggiunto. La dirigenza londinese si era già convinta di dover fare a meno del francese per il resto della stagione. Dopo gli estenuanti ribaltamenti di fronte, che hanno distratto il giocatore al punto che il tecnico Blues ha deciso di convocarlo per la prima sfida dopo la sosta, l’ex Arsenal, in un’intervista a RMC Sport, ha confermato: «Da metà dicembre e per tutto il mese di gennaio potevo partire. Dal primo febbraio sono “tornato” al Chelsea, e ora non vedo l’ora di dare il meglio per la squadra e per me stesso. Ho degli obiettivi da raggiungere, ovvio non sia stato facile». Ieri nel big match del monday night tra Chelsea e Manchester United, terminato con la vittoria esterna per i Red Devils, Giroud, subentrato al 68′, si è reso protagonista siglando la rete che avrebbe accorciato le distanze salvo poi essere annullata dalla VAR.