Inter-Eriksen, avventura ai titoli di coda: l’addio a gennaio, torna in corsa il Bayern Monaco. I dettagli

Si avvia alla fase conclusiva l’avventura di Christian Eriksen in nerazzurro.

Nonostante fosse approdato a Milano con i migliori propositi, il rapporto tra Christian Eriksen e Antonio Conte, non è mai veramente riuscito a decollare. Il centrocampista, impiegato sempre di più con il contagocce, è ormai fuori dai pieni del tecnico. Motivo per il quale, già a gennaio, lascerà Milano per rilanciare la sua carriera.

A tal proposito sembra crescere ogni giorno di più la lista degli estimatori del danese, alla ricerca di una nuova avventura in grado di archiviare l’opaca parentesi in nerazzurro. Dopo PSG e Dortmund è così che anche il Bayern Monaco potrebbe inserirsi nella corsa di mercato a Christian Eriksen: i campioni d’Europa – secondo il “Corriere dello Sport” – hanno in mente di proporre uno scambio tra il danese e Corentin Tolisso.