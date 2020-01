Inter, è fatta per Eriksen: visite mediche per il danese, adesso manca solo l’ufficialità

Christian Eriksen è un nuovo rinforzo dell’Inter.

Sconcerti a 360°: “Inter? C’è una soluzione, ma Conte poteva evitare la sfuriata. Alla Juve non basta la convinzione”

VIDEO Cagliari, la gag social di Nainggolan e Simeone per il Capodanno cinese: la sorpresa…

Il calciatore danese si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito e nelle prossime ore diverrà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L’ormai ex centrocampista del Tottenham è arrivato in Serie A grazie al lavoro certosino di Beppe Marotta che ha versato nelle casse degli Spurs una somma pari a 20 milioni di euro, lo scandinavo invece percepirà (compresi bonus) circa 10 milioni a stagione fino al 2024. Eriksen è il terzo rinforzo della campagna invernale per il club guidato da Antonio Conte dopo gli arrivi di Moses e Young, intanto Politano è stato ceduto al Napoli. Le prime parola del danese sono state davvero poche e più che mai scontate, infatti ha risposto semplicemente “Of course” (certamente) quando gli è stato chiesto se fosse felice o meno di aver accettato l’offerta dell’Inter.

Napoli-Juventus, Bonucci: “Merito agli azzurri, ko che ci serva da lezione. De Ligt? Ha margini di crescita importanti”

Un nuovo volto che ha fatto felici i tifosi nerazzurri dopo il terzo pareggio ottenuto in campionato su altrettante gare disputate e soprattutto in seguito all’espulsione di Lautaro Martinez che potrebbe restare fuori per qualche giornata. L’Inter adesso può ripartire da Eriksen che darà nuova linfa al reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione che vede gli uomini di Conte al secondo posto in classifica con un ritardo di tre punti dalla capolista Juventus.

VIDEO Serie A, Nainggolan gela l’Inter, Sarri e CR7 flop a Napoli, Roma e Lazio derby e papere…