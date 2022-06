Inter-Dybala in stand-by, irrompe il Milan: primi contatti con l’entourage

E' pronto ad accendersi il derby milanese per Paulo Dybala. Il rallentamento dell'Inter, infatti, potrebbe favorire l'inserimento del Milan. Da tempo la "Joya", in usciata dalla Juventus a parametro zero, è nella lista dell'ad Marotta: deciso a portarlo in Lombardia per regalare un grande colpo a Inzaghi in vista della prossima stagione. Lo scoglio da superare, tuttavia, resta quello relativo all'ingaggio dell'argentino a cui sarebbe stato chiesto di abbassare le richieste economiche. Secondo "Il Corriere della Sera" il Milan sarebbe pronto a inserirsi nella trattativa a tal punto che, alcuni manager del gruppo Elliott, avrebbero avuto dei colloqui telefonici con l’entourage del giocatore.