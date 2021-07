Inter, c’è l’accordo con Bellerin per il dopo Hakimi: ora si tratta con l’Arsenal

La società nerazzurra è alla ricerca dell'erede di Hakimi, individuato nel terzino dell'Arsenal Hector Bellerin, con il quale l'Inter ha raggiunto un'intesa di ma . Lo step successivo è trattare con i Gunners

⚽️

L'Inter lavora alla ricerca dell'erede di Achraf Hakimi, trasferitosi al PSG per 60 milioni di euro più 11 di bonus. Il nome più caldo sulla lista del AdBeppe Marotta è Hector Bellerin, esterno spagnolo classe 1995 in forza all'Arsenal.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la società nerazzurra, che ha già trovato l'accordo con il giocatore ma non con l'Arsenal, ha fretta di chiudere la trattativa per consegnare a Simone Inzaghi il tassello fondamentale per completare la squadra in vista del ritiro. Parallelamente, il club di Zhang continua comunque a seguire le piste che portano a Nandez del Cagliari, probabilmente destinato al Leeds, Hateboer, Dumfries, Molina e Zappacosta.

Dopo l'addio di Hakimi, dettato dall'esigenze economiche del club nerazzurro, Marotta è alla ricerca di un erede del laterale marocchino, che quest'anno ha collezionato ben 7 gol e 10 assist in 37 presenze alla prima stagione in Italia, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto e rappresentando uno dei punti di forza principali della squadra dell'ex allenatore Antonio Conte.

Arrivato all'Arsenal nel 2014, Hector Bellerin, principale indiziato per raccogliere la pesante eredità di Achraf Hakimi, ha collezionato 179 presenze totali siglando anche 8 gol ma soprattutto 21 assist. Terzino destro naturale, ha battuto il record di velocità appartenente a Theo Walcott nei 40 metri, raggiungendo in partita quota 36,15 km\h. Per alcuni anni nel giro della Nazionale Spagnola, Bellerin ha debuttato con le Furie Rosse nel 2016 in un'amichevole contro la Bosnia, nel 2017 si è laureato vice campione d'Europa nel 2017. L'ultima partita disputata dal calciatore con la selezione maggiore spagnola è un'amichevole contro l'Olanda, datata 11 novembre 2020. Con l'Arsenal ha conquistato tre Coppe d'Inghilterra, di cui l'ultima nell'annata 2019-20, e altrettante Community Shield nel 2015, 2017 e 2020.