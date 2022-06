Inter, attesa per il Lukaku-bis: arrivo a Milano, visite mediche e firma. Inzaghi…

Il Romelu Lukaku bis è alle porte. L'Inter si appresa ad accogliere per la seconda volta il bomber belga che ha espressamente voluto il nostos in nerazzurro. Una voglia che ha spinto l'ex Everton ad anticipare il proprio sbarco a Milano da giovedì 30 giugno a mercoledì 29. Un giorno di anticipo, dunque, per effettuare le visite mediche e per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà all'Inter per la seconda volta.