Gubbio, ufficiale Fantacci: il classe 1997 arriva in prestito, piaceva al Palermo

Il Palermo vira decisamente su Jacopo Dall'Oglio per rinforzare il suo centrocampo: Tommaso Fantacci, classe 1997 di proprietà dell'Empoli, a lungo seguito dal club rosanero si trasferisce in prestito al Gubbio

Il profilo del duttile centrocampista di proprietà dell'Empoli, Tommaso Fantacci, era tra quelli monitorati con maggiore attenzione dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, in qualità di potenziale rinforzo per il centrocampo della compagine guidata da Giacomo Filippi. Il classe 1997 si è reso protagonista nella stagione scorsa di un ottimo campionato con la maglia della Juve Stabia, mostrando fisicità, tempi di inserimento, discreta tecnica di base e notevole fisicità. Definendo l'ingaggio dell'esperto centrocampista ex Brescia e Catania, Jacopo Dall'Oglio, il club rosanero ha probabilmente chiuso le operazioni in entrata nel reparto. L'Empoli ha contestualmente perfezionato il trasferimento in prestito del suo gioiello al Gubbio, come comunicato dal club umbro in data odierna tramite una nota ufficiale.