Genoa, il quarto ritorno di Criscito: i dettagli dello stipendio al minimo federale

Domenico Criscito ed il Genoa hanno costituito un binomio vincente negli ultimi anni che adesso si è ricomposto per la quarta volta, in seguito all'addio avvenuto in estate direzione Toronto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore ex Zenit e Juventus tra le altre è stato disposto ad accettare la corte del Grifone, ma con un contratto decisamente più basso della media in Serie BKT. Il classe 86' ha firmato fino a giugno con i rossoblù al minimo federale per quanto riguarda lo stipendio: ovvero 2.274,16 euro netti al mese.