Genoa, il neo ds Ottolini: “Entusiasta di far parte del club più antico d’Italia”

In seguito al vuoto lasciato da Johannes Spors - promosso ad un ruolo di maggior spicco nel ramo strettamente calcistico del gruppo 777 Partners - Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo del Genoa. Nella giornata di oggi il neo ds, attraverso i canali ufficiali del Grifone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro all'interno della club ligure. Di seguito, le sue parole:

“Sono veramente entusiasta all’idea di entrare a far parte del Club più antico d’Italia e di un progetto come quello di 777 Partners. Lavorando in sinergia con Spors e con tutto il team del Grifone vogliamo costruire un Genoa di successo nell’immediato presente e nel futuro”.