Genoa, ecco Puscas: “C’è voglia di tornare in Serie A. Sulla B di quest’anno…”

Parola a George Puscas . L'ex Palermo arriva al Genoa per rinforzare il reparto offensivo della formazione allenata da Alexander Blessin. In sede di conferenza stampa di presentazione, l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al proseguo dell'appena iniziata stagione agonistica. Obiettivi e motivazioni quelle elencate da Puscas , che ha sottolineato in maniera chiara la volontà da parte sua di tornare in Italia per dimostrare il suo reale valore. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Quando arrivi in una società come questa, con una tifoseria del genere senti che tutto deve andare nel verso giusto. Questo sarà un campionato nel quale cercherò di ripagare il calore dei tifosi che mi hanno già fatto sentire. Darò tutto quello che ho per questa piazza. Il resto verrà di conseguenza. La Serie B di quest'anno sarà fra i tornei più importanti di sempre. Ogni società che c'è può dare spettacolo. Qual è il mio ruolo? Io mi sento una prima punta. Cosa mi ha convinto del Genoa? C'è voglia di tornare in Serie A. Tanta voglia. Ed è quello che mi è servito per convincermi della scelta. Obiettivo di gol? Sì c'è, ma non lo dico".